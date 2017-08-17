Билеты на двухэтажный поезд из Ростова в Адлер пользуются популярностью

Двухэтажный поезд будет отправляться из Ростова-на-Дону в 20:55 и прибывать в Адлер в 08:42, обратно из Адлера будет уезжать в 19:50 и в 07:16 прибывать в донскую столицу. Уточняется, что поезд участвует в акции «Бархатный сезон»: при покупке за 60−30 суток до отправления стоимость проезда в купе составляет 1232 руб.

Напомним, что двухэтажный состав будет работать на направлении через день и станет первым в России таким поездом, который не будет следовать в Москву или Санкт-Петербург. В его купе есть по меньшей мере две розетки, в вагоне — кулер с холодной и горячей питьевой водой, микроволновая печь, а иногда и автомат по продаже снеков. Заявлены также точки wi-fi, однако, по данным Travel.ru, в большинстве составов они в настоящее время не функционируют.