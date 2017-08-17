Недалеко от проблемного интерната на Ляпустина построят храм
В честь Покрова Божией Матери.
В честь Покрова Божией Матери.
Екатеринбургской епархии разрешили межевание земли на Вторчермете под новый храм: в квартале улиц Ферганская — Агрономическая — Санаторная и Патриса Лумумбы.
Соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Сейчас в указанном квартале улиц разбит сквер, в котором отдыхают жители окрестных многоэтажек. В 300 метрах от него располагается скандально известный интернат на Ляпустина.