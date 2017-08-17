Недалеко от проблемного интерната на Ляпустина построят храм

Екатеринбургской епархии разрешили межевание земли на Вторчермете под новый храм: в квартале улиц Ферганская — Агрономическая — Санаторная и Патриса Лумумбы.

Соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, храм будет возведен в честь Покрова Божьей Матери.