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11:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Недалеко от проблемного интерната на Ляпустина построят храм

В честь Покрова Божией Матери.

Екатеринбургской епархии разрешили межевание земли на Вторчермете под новый храм: в квартале улиц Ферганская — Агрономическая — Санаторная и Патриса Лумумбы.

Соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, храм будет возведен в честь Покрова Божьей Матери.

Сейчас в указанном квартале улиц разбит сквер, в котором отдыхают жители окрестных многоэтажек. В 300 метрах от него располагается скандально известный интернат на Ляпустина.

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