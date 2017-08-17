Африканская чума угрожает животноводческим хозяйствам Челябинской области
Россельхознадзор рекомендует покупать мясо только на санкционированных рынках и в магазинах, проверенных ветеринарами.
Россельхознадзор рекомендует покупать мясо только на санкционированных рынках и в магазинах, проверенных ветеринарами.
Вспышка африканской чумы в девяти регионах России, в том числе в Сибири, угрожает развитию свиноводства на Южном Урале, сообщила «АиФ-Челябинск»
«Зараза всего в 800 км от Челябинска, — отметила Татьяна Нахтигаль. — Зарегистрировано 58 вспышек африканской чумы свиней: во Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Омской, Псковской, Саратовской областях и в Краснодарском крае. Челябинская область свободна от африканской чумы, но нужно быть на чеку».
Переносчиками заболевания являются домашние и бродячие животные, птицы, грызуны, насекомые, а также человек. Для людей африканская чума не опасна, но при её обнаружении надо немедленно сжечь всё свинопоголовье в 10-км зоне. Возбудитель болезни устойчив во внешней среде и способен сохранятся в почве более ста дней, в ветчине и солонине — более трёхсот дней, в замороженном мясе — до семи лет. Вирус полностью разрушается только при температуре +70ºC.
«Несмотря на все предупреждения, в Омской области процветает несанкционированная торговля мясом. Очаги неизлечимого для свиней заболевания зафиксированы в 19 населенных пунктах региона, — говорит Татьяна Нахтигаль. — Принимаются все меры по предупреждению возникновения африканской чумы в Челябинской области, где находятся стратегически важные объекты по производству свиноводческой продукции в промышленных масштабах с общим поголовьем в 715 тыс. свиней».
Россельхознадзор выпустил специальную памятку для животноводов, о том, как избежать проникновения африканской чумы:
Не допускайте посещение личных подсобных хозяйств посторонними лицами. Содержите поголовье свиней в закрытых помещениях, не допускайте свободного выгула свиней, территория свинофермы по всему периметру должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 1,8 метра, без нарушения его целостности. Обрабатывайте свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно ведите борьбу с грызунами (дератизация). Подвергайте обязательной термической обработке пищевые отходы и корма перед скармливанием свиньям. Не завозите свиней без согласования с Государственной ветеринарной службой района с других территорий. При обнаружении трупов диких свиней надо срочно уведомить об этом местный исполнительный и распорядительный орган или работников районной ветеринарной станции. Работники свиноводческих организаций, занимающиеся охотой, по возможности должны ограничиться от охоты на дикого кабана во избежание заноса вируса африканской чумы на территорию свиноводческих организаций. Убой животных должен проводиться исключительно в присутствии специалистов ветеринарной службы. Не приобретайте корма, развозимые по населенным пунктам индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. При входе в помещение для содержания свиней надо обязательно оборудовать дезковрик или дезподушку, заправленные дезинфицирующим средством. Регулярно проводите дезинфекцию животноводческих помещений с последующей побелкой стен. Не скрывайте случаи заболевания животных, не продавать зараженное мясо и продукцию переработки, не вывозите туши павших животных на свалки, а сразу сообщайте о случаях падежа в отдел внутреннего ветеринарного надзора по тел.