Африканская чума угрожает животноводческим хозяйствам Челябинской области

Вспышка африканской чумы в девяти регионах России, в том числе в Сибири, угрожает развитию свиноводства на Южном Урале, сообщила «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

«Зараза всего в 800 км от Челябинска, — отметила Татьяна Нахтигаль. — Зарегистрировано 58 вспышек африканской чумы свиней: во Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Омской, Псковской, Саратовской областях и в Краснодарском крае. Челябинская область свободна от африканской чумы, но нужно быть на чеку».

Переносчиками заболевания являются домашние и бродячие животные, птицы, грызуны, насекомые, а также человек. Для людей африканская чума не опасна, но при её обнаружении надо немедленно сжечь всё свинопоголовье в 10-км зоне. Возбудитель болезни устойчив во внешней среде и способен сохранятся в почве более ста дней, в ветчине и солонине — более трёхсот дней, в замороженном мясе — до семи лет. Вирус полностью разрушается только при температуре +70ºC.

«Несмотря на все предупреждения, в Омской области процветает несанкционированная торговля мясом. Очаги неизлечимого для свиней заболевания зафиксированы в 19 населенных пунктах региона, — говорит Татьяна Нахтигаль. — Принимаются все меры по предупреждению возникновения африканской чумы в Челябинской области, где находятся стратегически важные объекты по производству свиноводческой продукции в промышленных масштабах с общим поголовьем в 715 тыс. свиней».

Россельхознадзор выпустил специальную памятку для животноводов, о том, как избежать проникновения африканской чумы: