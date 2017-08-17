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14:00 (мск), источник: Новая Кубань

Первышов объяснил перенос срока сдачи объектов ЖК «Территория счастья»

Мэр Краснодара провел встречу с обманутыми дольщиками.

Краснодар. 17 авг. — Новая Кубань. 17 августа около девяти утра Евгений Алексеевич прибыл на недостроенные объекты по адресу улица Жигуленко, 3. Мэр вместе с представителями инициативной группы посмотрел, как идут работы. На встрече также присутствовал учредитель ГК «Счастье» Давид Купрадзе.

Специалисты, ведущие работы на стройке, объяснили, что строительство ведется, но сроки не соответствуют ранее согласованной дорожной карте. Причиной является недостаток финансирования. Некоторые активы ГК «Счастье» уже были проданы инвестору, которого подыскала администрация. Однако оплата поступает в рассрочку.

Контракт был заключен именно на таких условиях, потому что в случае единоразовой оплаты стоимость активов была бы оценена в гораздо меньшую сумму. При этом ГК «Счастье» необходимо достроить несколько объектов. Кроме домов на улице Жугуленко, 3, долгостроем является многоэтажка на улице Домбайская, 10.

Средства, поступающие от инвестора, расходуются и на эти цели. Выяснилось, что в отношении Купрадзе уже возбуждено несколько уголовных дел — по фактам неисполнения обязанностей перед дольщиками и неуплаты налогов. В своем официальном заявлении Евгений Первышов сообщил, что привлечение Купрадзе к ответственности не является основной задачей. Главное, чтобы дома были достроены.

Дольщики сообщили мэру, что у Купрадзе имеются ранее неизвестные активы. Он же подтвердил в интервью нашему корреспонденту, что по ним уже проведена некая сделка. Первышов оказался не проинформирован по ситуации. Мэр сообщил, что в субботу планирует провести встречу с новым инвестором, чтобы удостовериться в серьезности его намерений. Итогом встречи является тот факт, что сдача объектов ГК «Счастье» снова перенесена.

Первышов призвал дольщиков набраться терпения и попросил не акцентировать внимание на том, что администрация не выполняет данных обещаний. На это имеются объективные причины. Евгений Алексеевич заверил, что он совместно с коллегами сделает все возможное, чтобы оказать помощь дольщикам.

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