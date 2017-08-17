C начала года энергетики отключали свет за долги у 16,5 тысяч калининградцев

Задолжали неплательщики более чем 206,7 млн рублей. На сегодняшний день остаются без электроэнергии 2556 квартир и домов калининградских должников. При этом наибольшее количество отключенных должников за свет в Гурьевском городском округе. За 7 месяцев здесь отключили 404 неплательщика с общей суммой долга 11,9 млн рублей. На втором месте находится Черняховский городской округ, на территории которого электричество было отключено для 329 потребителей, недоплативших за свет 7,3 млн рублей. Третье место делят Светлогорский район и Гвардейский городской округ. С начала года в Светлогорском районе энергетики были вынуждены прекратить подачу электрической энергии по 243 адресам, где неплательщики накопили долги в 7,2 млн рублей. В Гвардейском городском округе — 243 отключений на 5 млн рублей.