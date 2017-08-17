Высокая нагрузка на ФОТ заведет бизнес в «тень»

Источник: Forbes.kz

3 февраля 2017 глава государства на расширенном заседании правительства поручил не допустить увеличения налоговой нагрузки и изучить планируемый рост нагрузки на фонд оплаты труда.

Несмотря на это, в проекте нового Налогового кодекса не предусмотрены ранее заявленные Министерством национальной экономики предложения по снижению нагрузки на фонд оплаты труда.

В частности, редакцией проекта нового Налогового кодекса от 14 июля, официально внесенного Министерством национальной экономики на экспертное заключение в НПП РК «Атамекен», предлагалось снизить ставку социального налога с текущих 11% до 9,5% с 2018 года и до 6,5% с 2020 года.

3 августа на официальном сайте МНЭ размещена несогласованная с НПП РК «Атамекен» редакция проекта нового Налогового кодекса, предусматривающая сохранение ставки социального налога на уровне 11% без предлагаемого снижения.

Учитывая поручение премьер-министра РК об обязательном согласовании проекта нового Налогового кодекса с бизнес-сообществом, НПП РК «Атамекен» ожидает официального пояснения от Министерства национальной экономики относительно снижения социального налога.

Вместе с тем, исходя из исполнения поручения главы государства, НПП РК «Атамекен» обращает внимание на необходимость смещения акцентов налоговой политики на стимулирование деловой активности, инвестиции и снижение доли теневой экономики.

В этом направлении концептуальным вопросом является общая налоговая и квазиналоговая нагрузка на фонд оплаты труда.

Несмотря на возражения НПП РК «Атамекен» с самого начала обсуждений, еще с 2014, с 1 июля 2017 были введены отчисления работодателей и взносы индивидуальных предпринимателей на обязательное социальное медицинское страхования в размере 1%, с последующим повышением ставок: с 2018 — до 1,5%, с 2020 — до 2%, с 2022 — до 3%. Взносы будут отчислять и сами работники: с 2018 — 1%, с 2019 — 2%. Обоснованные замечания к реформе ОСМС также были отражены в экспертном заключении.

Наряду с ОСМС с 2020 года будут введены обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 5%.

В итоге общая нагрузка на ФОТ вырастет с 33,5% в 2016 до 43,5% в 2025 году.

Такая высокая нагрузка станет причиной ухода в «тень» большого количества предпринимателей и снижения деловой активности.

В связи с этим «Атамекен» будет инициировать предложения по недопущению роста налоговой нагрузки на всех дальнейших этапах рассмотрения проекта нового Налогового кодекса в правительстве РК, администрации президента и парламенте РК.

Вопрос выпадающих доходов бюджета предлагаем рассматривать неразрывно с повышением эффективности расходов бюджета и квазигоссектора, в том числе в рамках поручения главы государства по аудиту расходов на социальную защиту, здравоохранение и образование.