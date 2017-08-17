УФНС: доходы бюджета Крыма от уплаты транспортного налога в 2017 году возрастут на 70%

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Объем доходов бюджета Республики Крым от уплаты жителями региона транспортного налога в 2017 году, в сравнении с прошлым годом, возрастет на 70% — до 400 млн рублей, сообщает в четверг региональное управление ФНС.

«Сумма исчисленного транспортного налога также существенно превышает прошлогодний показатель: в бюджет республики должно поступить около 400 млн рублей — это на 70% больше (чем в 2016 году — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.

Согласно расчетам ФНС, налоговые уведомления в 2017 году в Крыму получат почти 270 тыс. собственников автомобилей, катеров, яхт, мотоциклов и иной техники.

«Это более чем на треть превышает количество налогоплательщиков относительно прошлого года. Связано это с большим количеством регистрации транспорта в 2016 году», — пояснили в налоговой службе.

В 2014—2015 годах транспортный налог в Крыму платили только юридические лица, с 2016 года начали платить и физлица. Уплатить транспортный налог нужно было до 1 декабря.