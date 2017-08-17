УФНС: доходы бюджета Крыма от уплаты транспортного налога в 2017 году возрастут на 70%
Налоговые уведомления в регионе получат почти 270 тыс. собственников автомобилей, катеров, яхт и мотоциклов.
Налоговые уведомления в регионе получат почти 270 тыс. собственников автомобилей, катеров, яхт и мотоциклов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Объем доходов бюджета Республики Крым от уплаты жителями региона транспортного налога в 2017 году, в сравнении с прошлым годом, возрастет на 70% — до 400 млн рублей, сообщает в четверг региональное управление ФНС.
«Сумма исчисленного транспортного налога также существенно превышает прошлогодний показатель: в бюджет республики должно поступить около 400 млн рублей — это на 70% больше (чем в 2016 году — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.
«Это более чем на треть превышает количество налогоплательщиков относительно прошлого года. Связано это с большим количеством регистрации транспорта в 2016 году», — пояснили в налоговой службе.
В 2014—2015 годах транспортный налог в Крыму платили только юридические лица, с 2016 года начали платить и физлица. Уплатить транспортный налог нужно было до 1 декабря.
16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% населения соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.