Усть-Кут на мели. Уровень воды на реке Лене снизился до критической отметки
Речная артерия на севере Иркутской области всё меньше и меньше. Уровень Лены за последнее время опустился до рекордно низкой отметки. В
Речная артерия на севере Иркутской области всё меньше и меньше. Уровень Лены за последнее время опустился до рекордно низкой отметки. В
Навигация на Лене идёт в тяжелейших условиях. Уровень воды в реке снизился до критической отметки. Сейчас он чуть больше метра в акватории
— Минимальную грузят. Судно плохо управляется. При такой воде, при такой осадке. Получаются поломки, — говорит
На обмелевшей Лене узкий и извилистый судоход. Вместо 65 метров ширина реки доходит до 20. При таких условиях здесь очень сложно двигаться. Чем грозит ошибка — наглядно видно по остовам затонувших кораблей. И только благодаря тому, что на реке прочищено русло, за пятилетний период аномального маловодья происшествий не было.
— Порогов нет у нас. У нас всё выкопано. В своё время, в советское прокопали. Она как канал. Земснарядами прокопали, практически нет больших камней. Здесь гравий один.
Специалисты называют
На судах везут продукты питания, топливо, строительные материалы, медикаменты. И от профессионализма экипажей зависит качество жизни населения в ближайшие месяцы. Альтернативы водному транспорту пока нет.
— Потому что на сегодня других видов в таких объёмах не существует на север нашей области и Якутию. Там тяжёлые транспортные условия, — говорит директор Верхнеленской судоходной компании Алексей Быковец.
Верхнеленское пароходство уже закончило северный завоз этого года. С мая доставлено 600 тысяч тонн грузов. А сейчас спешат доставить на предприятия оборудование. Один из таких масштабных проектов — газопровод «Сила Сибири». Главное, чтобы уровень воды не подвёл. Ведь начало осени на севере региона всегда засушливое.