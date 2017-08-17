Усть-Кут на мели. Уровень воды на реке Лене снизился до критической отметки

Источник: Вести Иркутск

Навигация на Лене идёт в тяжелейших условиях. Уровень воды в реке снизился до критической отметки. Сейчас он чуть больше метра в акватории Усть-Кута. Вверх по течению — ещё меньше. Суда, которые отправляются на север, вынуждены загружаться только на 30% от своих возможностей. Больше нельзя. Низкая осадка грозит теплоходу повреждением. Рулевой моторист Юрий Дьяконов говорит, такой «малой» воды здесь никогда не видели.

— Минимальную грузят. Судно плохо управляется. При такой воде, при такой осадке. Получаются поломки, — говорит рулевой-моторист Верхнеленсокого речного пароходства Юрий Дьяконов.

На обмелевшей Лене узкий и извилистый судоход. Вместо 65 метров ширина реки доходит до 20. При таких условиях здесь очень сложно двигаться. Чем грозит ошибка — наглядно видно по остовам затонувших кораблей. И только благодаря тому, что на реке прочищено русло, за пятилетний период аномального маловодья происшествий не было.

— Порогов нет у нас. У нас всё выкопано. В своё время, в советское прокопали. Она как канал. Земснарядами прокопали, практически нет больших камней. Здесь гравий один.

Усть-Кут — это огромная перевалочная база. Сюда железнодорожным и автомобильным транспортом доставляются грузы. Затем речной флот перевозит всё это в отдаленные и труднодоступные территории.

Специалисты называют Усть-Кут одним из крупнейших речных портов страны. Отсюда доставляются грузы на север региона, в Якутию и Арктику.

На судах везут продукты питания, топливо, строительные материалы, медикаменты. И от профессионализма экипажей зависит качество жизни населения в ближайшие месяцы. Альтернативы водному транспорту пока нет.

— Потому что на сегодня других видов в таких объёмах не существует на север нашей области и Якутию. Там тяжёлые транспортные условия, — говорит директор Верхнеленской судоходной компании Алексей Быковец.