Глава дептранса Мартыненко пожаловался полиции на хозяина 322-ой маршрутки

На этот раз глава департамента транспорта города Алексей Мартыненко написал заявление в полицию. Он просит силовиков помочь власти прекратить незаконную деятельность перевозчика Михаила Федорова, владеющего маршрутом № 322.

Напомним, что тяжба муниципалитета и частных перевозчиков берет свою историю с начала этого года. Мэрия Омска исключила 28 частных маршрутов из городской транспортной сети, мотивируя это тем, что большая часть маршрутов дублируется и только мешает городскому движению и заработку муниципальных перевозчиков.

А вот простые омичи не оценили идею дептранса — с дорог пропало несколько крайне важных и любимых омичами марашрутов, в том числе, № 322, которым владеет Федоров. При этом сами машины окончательно с этого маршрута не ушли и все еще работают «в темную», однако стало их намного меньше, сообщает сайт газеты «КВ».