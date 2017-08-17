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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Абонент попытается взыскать с МТС 30 миллиардов рублей

Абонент обвиняет оператора в том, что тот в июне 2016 года списал у него бесплатные минуты по тарифу «Smart 022015».

Житель Тамбова Алексей Мелехов подал иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в ежеквартальном отчете сотового оператора.

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В качестве ответчиков также названы правительство России и администрация Тамбовской области.

В конце января 2017 года Мичуринский городской суд отказал в удовлетворении требований. Позднее Мелехов проиграл апелляцию — в Тамбовском областном суде, после чего обратился в третью — кассационную инстанцию, которая еще не приняла решение.

Как сообщается в материалах суда, абонент использовал тариф «Smart 022015», по которому ежемесячно получал три гигабайта интернет-трафика, 500 минут звонков и 500 СМС. По версии истца, 22 июня 2016 года оператор сотовой связи незаконно списал минуты, включенные в тариф для бесплатных звонков.

Сколько именно времени, по версии Мелехова, было списано, в решении Тамбовского суда не указывается. Однако, по данным «Ведомостей», речь идет о шести минутах.

Обычно оператор решает спорные вопросы с клиентами в досудебном порядке, но ни одна крупная сервисная компания не застрахована от подобных абсурдных разбирательств
Дмитрий Солодовников
Представитель компании МТС
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