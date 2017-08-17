Абонент попытается взыскать с МТС 30 миллиардов рублей
Абонент обвиняет оператора в том, что тот в июне 2016 года списал у него бесплатные минуты по тарифу «Smart 022015».
Абонент обвиняет оператора в том, что тот в июне 2016 года списал у него бесплатные минуты по тарифу «Smart 022015».
Житель Тамбова Алексей Мелехов подал иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в ежеквартальном отчете сотового оператора.
В качестве ответчиков также названы правительство России и администрация Тамбовской области.
В конце января 2017 года Мичуринский городской суд отказал в удовлетворении требований. Позднее Мелехов проиграл апелляцию — в Тамбовском областном суде, после чего обратился в третью — кассационную инстанцию, которая еще не приняла решение.
Как сообщается в материалах суда, абонент использовал тариф «Smart 022015», по которому ежемесячно получал три гигабайта
Сколько именно времени, по версии Мелехова, было списано, в решении Тамбовского суда не указывается. Однако, по данным «Ведомостей», речь идет о шести минутах.
Обычно оператор решает спорные вопросы с клиентами в досудебном порядке, но ни одна крупная сервисная компания не застрахована от подобных абсурдных разбирательств