«Жилфонд» проверил установку лифтов в домах

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор Городской управляющей компании Наталья Жавнова проинспектировала замену лифтовых кабин в домах, которые находятся в управлении ГУК «Жилфонд».

Так, на улице 9 Мая, 15 специалисты ГУК «Жилфонд» заменили лифтовые кабины во всех 9 подъездах многоквартирного дома. Работы провели в рамках текущего ремонта. Предложение обновить лифты Городская управляющая компания сделала собственникам жилья весной. Жители его изучили, оперативно согласовали, составили протокол, и направили его в ГУК «Жилфонд». К выполнению работ специалисты приступили уже в начале июля.

«Обновление лифтовых кабин — это еще один этап нашей большой и слаженной работы с “Жилфондом”. В прошлом году в нашем доме был сделан хороший ремонт: заменили окна, отремонтировали электропроводку и инженерные сети, привели в порядок мусорокамеры и ливневки, заменили входные группы, отремонтировали подъезды, на первых этажах положили кафель. В этом году мы решили провести благоустройство дворовой площадки и обновить лифты. Под площадку вместе с “Жилфондом” освобождали место от незаконных гаражей и работа там сейчас активно ведется. А сейчас принимаем работы по лифтам и качеством очень довольны», — отмечает заместитель председателя Совета дома по ул. 9 Мая, 15 Надежда Ломакина.

Всего до конца 2017 года в домах ГУК «Жилфонд» планируется обновить 200 кабин. Решение о необходимости замены лифтовых кабин принимают жители на общем собрании собственников жилья.