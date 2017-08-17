«Жилфонд» проверил установку лифтов в домах
Инспекцию провела генеральный директор Городской управляющей компании Наталья Жавнова.
Инспекцию провела генеральный директор Городской управляющей компании Наталья Жавнова.
Генеральный директор Городской управляющей компании Наталья Жавнова проинспектировала замену лифтовых кабин в домах, которые находятся в управлении ГУК «Жилфонд».
Так, на улице 9 Мая, 15 специалисты ГУК «Жилфонд» заменили лифтовые кабины во всех 9 подъездах многоквартирного дома. Работы провели в рамках текущего ремонта. Предложение обновить лифты Городская управляющая компания сделала собственникам жилья весной. Жители его изучили, оперативно согласовали, составили протокол, и направили его в ГУК «Жилфонд». К выполнению работ специалисты приступили уже в начале июля.
«Обновление лифтовых кабин — это еще один этап нашей большой и слаженной работы с “Жилфондом”. В прошлом году в нашем доме был сделан хороший ремонт: заменили окна, отремонтировали электропроводку и инженерные сети, привели в порядок мусорокамеры и ливневки, заменили входные группы, отремонтировали подъезды, на первых этажах положили кафель. В этом году мы решили провести благоустройство дворовой площадки и обновить лифты. Под площадку вместе с “Жилфондом” освобождали место от незаконных гаражей и работа там сейчас активно ведется. А сейчас принимаем работы по лифтам и качеством очень довольны», — отмечает заместитель председателя Совета дома по ул. 9 Мая, 15 Надежда Ломакина.
Всего до конца 2017 года в домах ГУК «Жилфонд» планируется обновить 200 кабин. Решение о необходимости замены лифтовых кабин принимают жители на общем собрании собственников жилья.
«Большинство лифтовых кабин в домах Красноярска не отвечают современным требованиям. Обновленные кабины выполнены из материалов с повышенными характеристиками прочности и антивандальным покрытием, чтобы лифт сохранял свой первоначальный внешний вид, как можно дольше. Однако решение о необходимости заменить кабину лифта могут принять только жители. Они же и утверждают основной перечень работ, будь то полная замена кабины лифта или же только обрамление лифтового портала, замена кнопок вызова на этажах, в том числе установка в лифте зеркал, поручней и видеонаблюдения», — поясняет Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».