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11:47 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге завершилась подготовка к ЧМ-2018 городской больницы № 40

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа, ИА УралПолит.Ru. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб 17 августа принял участие в торжественном открытии отделения реанимации и приемного отделения инфекционного корпуса ГКБ № 40, где в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года шел ремонт.

Модернизация больницы проходила в несколько этапов, сначала завершились работы по капитальному ремонту приемного отделения, а затем начались работы в реанимационном отделении инфекционного корпуса.

В общей сложности работы велись на площади в 640 квадратных метров. Специалисты полностью обновили системы отопления, водоснабжения и канализации, заменили сети электроснабжения, систему подачи медицинских газов, слаботочные сети, которые используются для питания оборудования. Полностью были заменены система вентиляции и кондиционирования, была установлена система холодоснабжения в режиме теплового насоса, которая станет резервным источником теплоснабжения. Работы стали завершающими в подготовке больницы к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Уникальность проведения капитальных ремонтов медицинских учреждений заключается в том, что остановить оказание медицинской услуги невозможно. Она востребована не только населением Екатеринбурга, но и всего региона. Помощь здесь смогут получить все, кто будет в ней нуждаться, и я рад, что у нас есть возможность ее оказать. Однако я искренне желаю горожанам и гостям Екатеринбурга не знакомиться с работой нового корпуса на практике», — отметил Александр Якоб.

Глава Екатеринбурга подчеркнул, что, несмотря на то, что работы велись в рамках подготовки к чемпионату мира, в первую очередь, будет служить на благо свердловчан.

Инфекционная служба больницы объединяет в одном корпусе взрослую и детскую службы.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в мае после капитального ремонта был открыт оперблок нейрохирургической службы.

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