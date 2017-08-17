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13:56 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов рассказал, когда начнут достраивать Приморское кольцо

Работы по завершению строительства Приморского кольца начнутся в 2019 году и будут финансироваться из федерального бюджета. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов на пресс-конференции по итогам рабочего визита в регион президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

«Думаю, что мы будем передавать этот проект в федерацию с точки зрения стройки. Если говорить о совместном участии, то мы просто не вытянем никогда софинансирование, — рассказал Алиханов. — Договорились с Минтрансом, что строить они будут сами. Скорее всего, начало стройки можно ожидать в 2019 году».

16 августа президент РФ Владимир Путин посетил Калининградскую область с рабочим визитом. В ходе встречи с главой региона Антоном Алихановым он потребовал завершить работы по строительству Приморского кольца, которое начали строить в 2008 году.

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