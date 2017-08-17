Алиханов рассказал, когда начнут достраивать Приморское кольцо

«Думаю, что мы будем передавать этот проект в федерацию с точки зрения стройки. Если говорить о совместном участии, то мы просто не вытянем никогда софинансирование, — рассказал Алиханов. — Договорились с Минтрансом, что строить они будут сами. Скорее всего, начало стройки можно ожидать в 2019 году».