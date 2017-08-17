Застройщик «Бухты Квинс» на Урале начнет передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Застройщик коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге планирует начать передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года. В настоящее время участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры, сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

«По информации жилищно-строительного кооператива, для строительства одного трехсекционного дома в 2010 году пайщиками было собрано 134 млн рублей. В 2017 году в проект дополнительно было инвестировано 72 млн рублей. В настоящее время членами кооператива являются 67 человек, которыми выкуплены паи с правом требования в жилом доме 63 квартир общей площадью 2,8 тыс. квадратных метров. Процесс по передаче квартир пайщикам застройщик планирует начать в сентябре 2017 года», — говорится в сообщении.

По данным властей, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» было начато в 2008 году. В 2010 году был создан одноименный жилищно-строительный кооператив, который начал привлекать средства пайщиков. В 2013 году из-за нехватки собранных гражданами денежных средств работы на объекте были временно приостановлены. В 2015 году правительством Свердловской области объект был взят на контроль.