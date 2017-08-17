Застройщик «Бухты Квинс» на Урале начнет передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года
Сейчас участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры.
Сейчас участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Застройщик коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге планирует начать передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года. В настоящее время участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры, сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.
«По информации
По данным властей, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» было начато в 2008 году. В 2010 году был создан одноименный
Ранее неоднократно сообщалось о мошенничестве при строительстве «Бухты Квинс». Так, в среду, 16 августа, СК РФ по Свердловской области предъявил двум местным жителям обвинение в хищении в составе группы более 50 млн рублей у 60 пайщиков