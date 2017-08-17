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12:02 (мск), источник: ТАСС

Застройщик «Бухты Квинс» на Урале начнет передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года

Сейчас участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Застройщик коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге планирует начать передачу квартир пайщикам в сентябре 2017 года. В настоящее время участники кооператива выкупили паи на 63 квартиры, сообщил в четверг департамент информационной политики Свердловской области.

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«По информации жилищно-строительного кооператива, для строительства одного трехсекционного дома в 2010 году пайщиками было собрано 134 млн рублей. В 2017 году в проект дополнительно было инвестировано 72 млн рублей. В настоящее время членами кооператива являются 67 человек, которыми выкуплены паи с правом требования в жилом доме 63 квартир общей площадью 2,8 тыс. квадратных метров. Процесс по передаче квартир пайщикам застройщик планирует начать в сентябре 2017 года», — говорится в сообщении.

По данным властей, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» было начато в 2008 году. В 2010 году был создан одноименный жилищно-строительный кооператив, который начал привлекать средства пайщиков. В 2013 году из-за нехватки собранных гражданами денежных средств работы на объекте были временно приостановлены. В 2015 году правительством Свердловской области объект был взят на контроль.

Ранее неоднократно сообщалось о мошенничестве при строительстве «Бухты Квинс». Так, в среду, 16 августа, СК РФ по Свердловской области предъявил двум местным жителям обвинение в хищении в составе группы более 50 млн рублей у 60 пайщиков жилищно-строительного кооператива. В декабре 2016 года аналогичное обвинение было предъявлено барду Александру Новикову. Как полагает следствие, ущерб от его действий составил порядка 36 млн рублей.

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