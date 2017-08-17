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11:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Туалетную бумагу и бумажные полотенца начнут выпускать в Приморском крае в сентябре

Инвестиции в проект составили 13,2 млн рублей.

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Компания «ВТС-Логистик», резидент свободного порта Владивосток, готовится к запуску производства туалетной бумаги и полотенец. Инвестиции в проект составили 13,2 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на минвостокразвития.

«Производственное помещение подготовлено, все оборудование и сырье закуплено. Сейчас проводим тестовый запуск оборудования, идут пусконаладочные работы. К концу сентября планируем запустить производство», — пояснил генеральный директор компании Антон Янушкевич.

Компания будет производить туалетную бумагу и бумажные полотенца. В дальнейшем линейка продукции может быть расширена. По словам Янушкевича, на Дальнем Востоке ощущается явная нехватка подобных производств. «Сейчас мы ориентируемся на поставки на рынки дальневосточных регионов, а при удачном стечении обстоятельств будем расширяться и выходить на экспорт. Потенциал у проекта есть», — заявил инвестор.

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