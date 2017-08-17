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15:08 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане в 2017 году стало меньше фальшивых денег

183 поддельные банкноты обнаружены за первое полугодие 2017 года в Татарстане. По данным Нацбанка республики, это на 77% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

ЦБ: $ 59.2490   -0.40 € 69.6531   -0.34 ММВБ: $ 59.4225   +0.04 € 69.4800   -0.42
Источник: Аргументы и факты

Лидер среди выявленных фальшивок — пятитысячная банкнота. Специалисты насчитали за январь — июнь 2017 года в республике 137 таких купюр. Кроме того в РТ обнаружено 37 фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей, семь поддельных 500-рублевок и две 100-рублевые ненастоящие купюры.

Снизилось почти на 40% за первое полугодие 2017 года и число подделок иностранной валюты. В основном это доллары США (15 штук) номиналом один, 50 и 100 долларов, но обнаружилась и одна поддельная банкнота номиналом 500 евро.

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