В Татарстане в 2017 году стало меньше фальшивых денег

В Татарстане в 2017 году стало меньше фальшивых денег

183 поддельные банкноты обнаружены за первое полугодие 2017 года в Татарстане. По данным Нацбанка республики, это на 77% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.