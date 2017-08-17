По каким программам ЖССБ можно оформить ипотеку с 30%-ным взносом

Отметим, что на сегодня под 30% первоначального взноса выдается ипотека на жилье по государственной программе «Нурлы жер». Кроме того, вопрос внедрения 30% первоначального взноса, по словам Ляззат Ибрагимовой, рассматривается в рамках отдельных программ.

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«У нас, например, есть программа “Свой дом” — это такая отдельная программа, где мы с застройщиками отрабатываем цену. Если цена ниже рынка, то мы даем предварительные займы под 30% первоначального взноса. Но там ставка 8% годовых, и только в рамках “Нурлы жер” у нас 5%. Потому что нам дает специальные ресурсы правительство», — добавила Ляззат Ибрагимова.

Также председатель правления пояснила вопрос о том, рассматривает ли банк сокращение 50% первоначального взноса по общей программе ЖССБ.