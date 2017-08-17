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13:08 (мск), источник: Kapital.kz

По каким программам ЖССБ можно оформить ипотеку с 30%-ным взносом

По каким программам ЖССБ можно оформить в ипотеку жилье, имея только 30% первоначального взноса, рассказала в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.

Отметим, что на сегодня под 30% первоначального взноса выдается ипотека на жилье по государственной программе «Нурлы жер». Кроме того, вопрос внедрения 30% первоначального взноса, по словам Ляззат Ибрагимовой, рассматривается в рамках отдельных программ.

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«У нас, например, есть программа “Свой дом” — это такая отдельная программа, где мы с застройщиками отрабатываем цену. Если цена ниже рынка, то мы даем предварительные займы под 30% первоначального взноса. Но там ставка 8% годовых, и только в рамках “Нурлы жер” у нас 5%. Потому что нам дает специальные ресурсы правительство», — добавила Ляззат Ибрагимова.

Также председатель правления пояснила вопрос о том, рассматривает ли банк сокращение 50% первоначального взноса по общей программе ЖССБ.

«По общей программе все зависит от финансовой устойчивости. Модель жилстройсбережений — она же уникальная. Вначале ты копишь, потом тебе дают под 5% годовых фактически в срез других вкладчиков, которые в это время копят. Поэтому нужно делать очень точные актуарные расчеты каждый раз, для того чтобы банк потом не имел проблем с ликвидностью. Поэтому классическая модель подразумевает, что человек должен накопить 50%», — пояснила Ляззат Ибрагимова.

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