Зарплата южноуральских учителей выше средней
В Челябинской области средняя заработная плата у учителей на 12% выше, чем в среднем по экономике. В прошлом году в среднем она составила более 30 тысяч рублей.
В Челябинской области средняя заработная плата у учителей на 12% выше, чем в среднем по экономике. В прошлом году в среднем она составила более 30 тысяч рублей.
Об этом на пленарном заседании ежегодного областного педагогического собрания сегодня, 17 августа, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По словам главы региона, в прошлом году только по линии министерства образования и науки Челябинской области на выплату заработной платы направлено 27 миллиардов рублей. Расходы непосредственно на функционирование и развитие системы образования примерно в 4 раза меньше (7 миллиардов рублей в год).
«При этом общая сумма расходов консолидированного бюджета области на образование по всем ведомствам и программам превысила в 2016 году 54 миллиарда рублей, — подчеркнул Борис Дубровский -Когда у нас “зарплатный бюджет” и бюджет развития отрасли сравняются — я уверен, — у нас будет самая конкурентоспособная система образования в стране».
На сегодня более трети всех объемов регионального бюджета расходуется на образование. А суммарный объем денежных средств, вращающихся в этой системе, составляет, с учетом коммерческих услуг, составляет около 100 миллиардов рублей в год.