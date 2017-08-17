Зарплата южноуральских учителей выше средней

Об этом на пленарном заседании ежегодного областного педагогического собрания сегодня, 17 августа, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам главы региона, в прошлом году только по линии министерства образования и науки Челябинской области на выплату заработной платы направлено 27 миллиардов рублей. Расходы непосредственно на функционирование и развитие системы образования примерно в 4 раза меньше (7 миллиардов рублей в год).

«При этом общая сумма расходов консолидированного бюджета области на образование по всем ведомствам и программам превысила в 2016 году 54 миллиарда рублей, — подчеркнул Борис Дубровский -Когда у нас “зарплатный бюджет” и бюджет развития отрасли сравняются — я уверен, — у нас будет самая конкурентоспособная система образования в стране».