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12:25 (мск), источник: Uralpress.ru

Зарплата южноуральских учителей выше средней

В Челябинской области средняя заработная плата у учителей на 12% выше, чем в среднем по экономике. В прошлом году в среднем она составила более 30 тысяч рублей.

Об этом на пленарном заседании ежегодного областного педагогического собрания сегодня, 17 августа, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам главы региона, в прошлом году только по линии министерства образования и науки Челябинской области на выплату заработной платы направлено 27 миллиардов рублей. Расходы непосредственно на функционирование и развитие системы образования примерно в 4 раза меньше (7 миллиардов рублей в год).

«При этом общая сумма расходов консолидированного бюджета области на образование по всем ведомствам и программам превысила в 2016 году 54 миллиарда рублей, — подчеркнул Борис Дубровский -Когда у нас “зарплатный бюджет” и бюджет развития отрасли сравняются — я уверен, — у нас будет самая конкурентоспособная система образования в стране».

На сегодня более трети всех объемов регионального бюджета расходуется на образование. А суммарный объем денежных средств, вращающихся в этой системе, составляет, с учетом коммерческих услуг, составляет около 100 миллиардов рублей в год.

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