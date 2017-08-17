Воронежские власти вернулись к проекту строительства дублёра Московского проспекта

В первый раз возможность строительства дублёра рассматривали в 2012—2013 годах, но от проекта отказались.

Пять лет назад власти планировали проложить дорогу через природный заказник «Воронежская нагорная дубрава».

— Это направление очень перспективное и нужное. Строительство дублёра сильно разгрузит Московский проспект, по большей части от транзитного транспорта. При этом мы помним критику горожан и общественников, и учтём её при разработке проекта, если решение о строительстве будет принято. Пока идёт предпроектная проработка решения — то есть мы начинаем всё сначала, буквально от оценки необходимости такой дороги. Пока никакой конкретики нет, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Если решение о строительстве дублёра примут, то он напрямую свяжет Московский проспект (от пересечения с улицей Антонова-Овсеенко) с набережной Максима Горького — то есть фактически с Северным мостом.

При этом пока нельзя сказать, что дублёр пройдет через Нагорную дубраву, равно как и нельзя сказать обратного — что он через неё не пройдет.

Предпроектную проработку планируется завершить к концу 2017 года, чтобы при положительном решении можно было на 2018 год заложить в бюджет Воронежа деньги на разработку самого проекта.

Проект строительства дублёра Московского проспекта презентовали в сентябре 2012 года. Однако воронежцы и общественники задумку городских властей не одобрили — из-за новой дороги пришлось бы вырубить вековые дубы и редкие сибирские лиственницы в Нагорной дубраве. Активистам удалось отстоять лес: на руку тогда сыграли предстоящие выборы мэра, и в 2013 году власти отказались от проекта.