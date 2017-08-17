Рогозин озвучил планы по производству МС-21

Источник: РИА Новости

«На Иркутском авиационном заводе развернуто строительство первых МС-21 для проведения летных испытаний. Планируем серийное производство с июня 2019 года с тем, чтобы в 2022 году выйти на 70 самолетов в год», — написал Рогозин в своем аккаунте в Facebook.

Ранее глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью «Россия 24» сообщил, что ОАК к 2025 году планирует выйти на производство минимум 120 гражданских самолетов в год. По его словам, речь идет о 30−35 самолетах Sukhoi Superjet 100, 70 — МС-21 и 12−15 самолетов Ил-114.

МС-21−300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.