Рогозин озвучил планы по производству МС-21
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году, сообщил
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Иркутский авиационный завод планирует выйти на серийное производство 70 самолетов МС-21 в 2022 году, сообщил
«На Иркутском авиационном заводе развернуто строительство первых МС-21 для проведения летных испытаний. Планируем серийное производство с июня 2019 года с тем, чтобы в 2022 году выйти на 70 самолетов в год», — написал Рогозин в своем аккаунте в Facebook.
Ранее глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью «Россия 24» сообщил, что ОАК к 2025 году планирует выйти на производство минимум 120 гражданских самолетов в год. По его словам, речь идет о 30−35 самолетах Sukhoi Superjet 100, 70 — МС-21 и 12−15 самолетов Ил-114.
По своим