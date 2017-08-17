Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Американец с гвоздем в сердце сам приехал в больницу
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
СМИ сообщили о болезни Дорониной: что с актрисой на самом деле
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
1070 годовщина независимости Индии
12:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжается: с 22 августа отменят еще два маршрута

Сегодня на брифинге заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич рассказал о продолжении транспортной реформы в уральской столице. С 22 августа отменят еще два маршрута, передает корреспондент Накануне.RU.

«Принято решение о прекращении обслуживания по маршрутам 20 и 035. Окончание обслуживания не приведет к коллапсу. На участках в наличии другие маршруты. По маршруту 20 можно доехать без пересадок на 57, 011, 61. Население ездит минимальное количество раз. Основной состав людей ездят до центра города», — сообщил Яскевич.

Он уточнил, что отменяются не все маршруты — пока остановились только на двух. На вопрос, почему же курсируют маршруты, которые отменили с июня и августа, Яскевич ответил, что пока не пройдут торги и не найдутся новые подрядчики, транспорт будет ходить и их не отменят.

Также на брифинге был поднят вопрос повременного тарифа. По словам зампредседателя транспортного комитета, тестирование продолжается, пока результатов нет. Как добавил Яскевич, метро к этому тарифу не подключают.

Напомним, ранее городские власти заявили о внедрении в Екатеринбурге новой схемы движения общественного транспорта. Старт внедрения планировался в текущем году и подразумевал отмену более 100 маршрутов городского транспорта, однако из-за шквала критики и общественного недовольства городским властям пришлось отказаться от этой идеи. Внедрение отложили на 2019 год. Несмотря на это, маршруты продолжают отменять.

Добавим, с 15 августа повременной тариф тестируют в автобусах Екатеринбурга.

Вероника Борзова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Авиакомпанию Azur Air оштрафовали за неоднократные задержки рейсов
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Биткоины посыпались на Рублевку
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь