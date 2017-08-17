Транспортная реформа в Екатеринбурге продолжается: с 22 августа отменят еще два маршрута
Сегодня на брифинге заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию
Сегодня на брифинге заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию
«Принято решение о прекращении обслуживания по маршрутам 20 и 035. Окончание обслуживания не приведет к коллапсу. На участках в наличии другие маршруты. По маршруту 20 можно доехать без пересадок на 57, 011, 61. Население ездит минимальное количество раз. Основной состав людей ездят до центра города», — сообщил Яскевич.
Он уточнил, что отменяются не все маршруты — пока остановились только на двух. На вопрос, почему же курсируют маршруты, которые отменили с июня и августа, Яскевич ответил, что пока не пройдут торги и не найдутся новые подрядчики, транспорт будет ходить и их не отменят.
Также на брифинге был поднят вопрос повременного тарифа. По словам зампредседателя транспортного комитета, тестирование продолжается, пока результатов нет. Как добавил Яскевич, метро к этому тарифу не подключают.
Напомним, ранее городские власти заявили о внедрении в Екатеринбурге новой схемы движения общественного транспорта. Старт внедрения планировался в текущем году и подразумевал отмену более 100 маршрутов городского транспорта, однако
Добавим, с 15 августа повременной тариф тестируют в автобусах Екатеринбурга.
Вероника Борзова.