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12:56 (мск), источник: Новости Перми

Основание дома на ул. Космонавта Беляева, 43 укрепят за 14 млн рублей

Два года назад в несущих конструкциях здания образовались трещины, из-за чего жильцов дома пришлось эвакуировать. Сейчас, наконец, решили усилить основание многоэтажки.

Источник: Новости Перми

В Перми был объявлен аукцион по усилению свайного основания дома на ул. Космонавта Беляева, 43. Победитель конкурса должен в течение 120 дней провести работы. Максимальная стоимость контракта составляет 14,5 млн рублей.

Итоги аукциона будут подведены 11 сентября, говорится на сайте госзакупок.

Напомним, в 2015 году из-за трещин в несущих конструкциях всех жильцов дома на ул. Космонавта Беляева, 43 пришлось эвакуировать. Лишь позже было установлено, что дом безопасен для проживания, хоть и нуждается в ремонте.

Прокурорская проверка установила, что с апреля по июль 2015 года ООО «УК «Дом Мастер», управляющим многоквартирным домом, не проводила мониторинг технического состояния здания и, соответственно, не принимала мер своевременному выявлению и предотвращению образования трещин не предпринимала.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица ООО «УК «Дом Мастер» привлечены к дисциплинарной ответственности.

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