Основание дома на ул. Космонавта Беляева, 43 укрепят за 14 млн рублей
Два года назад в несущих конструкциях здания образовались трещины,
Два года назад в несущих конструкциях здания образовались трещины,
В Перми был объявлен аукцион по усилению свайного основания дома на ул. Космонавта Беляева, 43. Победитель конкурса должен в течение 120 дней провести работы. Максимальная стоимость контракта составляет 14,5 млн рублей.
Итоги аукциона будут подведены 11 сентября, говорится на сайте госзакупок.
Напомним, в 2015 году
Прокурорская проверка установила, что с апреля по июль 2015 года ООО «УК «Дом Мастер», управляющим многоквартирным домом, не проводила мониторинг технического состояния здания и, соответственно, не принимала мер своевременному выявлению и предотвращению образования трещин не предпринимала.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица ООО «УК «Дом Мастер» привлечены к дисциплинарной ответственности.