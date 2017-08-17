Основание дома на ул. Космонавта Беляева, 43 укрепят за 14 млн рублей

Напомним, в 2015 году из-за трещин в несущих конструкциях всех жильцов дома на ул. Космонавта Беляева, 43 пришлось эвакуировать. Лишь позже было установлено, что дом безопасен для проживания, хоть и нуждается в ремонте.



Прокурорская проверка установила, что с апреля по июль 2015 года ООО «УК «Дом Мастер», управляющим многоквартирным домом, не проводила мониторинг технического состояния здания и, соответственно, не принимала мер своевременному выявлению и предотвращению образования трещин не предпринимала.



По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два должностных лица ООО «УК «Дом Мастер» привлечены к дисциплинарной ответственности.