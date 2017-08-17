Алиханов об отмене НДС на авиабилеты: Объём выгоды будет в разы выше

Источник: Калининград.Ru

— Это предложение уже обсуждалось, но говорить о том, что мы ожидали такого решения или вообще кто-то ожидал, — нет. Оно было приятным сюрпризом, — сказал Алиханов.

При этом он не смог пояснить, следует ли ожидать после снятия НДС отмены субсидирования авиабилетов.

«Исходя из логики — конечно, если мы сейчас выходим на то, что мы, например, получаем такой бонус — 800 миллионов, миллиард этого НДС — то, конечно, Минфин, скорее всего будет настаивать на том, чтобы субсидирование ушло. Моё личное ощущение было такое, что отмена НДС плюс продолжение действия программы субсидирования для льготных категорий. Это по аналогии с тем, что у нас было в 2011 году: молодые люди, девушки до 23 лет и люди старшего поколения после 60-ти. Для них — прямые субсидии, а для всех остальных — соответственно, отмена НДС. Но надо смотреть протокол. Конфигурации могут быть разные. В любом случае объём выгод и, скажем так, справедливость с точки зрения распределения этих выгод, очевидно, будет в разы повыше», — прокомментировал Алиханов.

Вместе с тем он отметил, что «навряд ли можно ожидать» прямого снижения стоимости билетов на 10%.

«Если брать пример Крыма, то минимум пятьдесят процентов ставки, которая уходит, — на эту сумму там снизилась стоимость билетов, что касается перелётов в Симферополь. Но здесь ещё надо понимать, что в процентном отношении это ещё больше, на самом деле, с учётом того, что есть инфляционные факторы, которые тоже как бы нивелируются при этом», — добавил Алиханов.

По его словам, внедрения нового механизма следует ожидать не ранее 1 января 2018 года. Положение об отмене НДС на авиабилеты планируют включить в законопроект о внесении изменений в закон об особой экономической зоне и Налоговый кодекс.