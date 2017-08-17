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13:07 (мск), источник: "Российская газета"

Медведев: Пострадавшим от паводка в Приморье выделят 550 млн рублей

Кабинет министров на заседании утвердил соответствующее решение.

Источник: РИА "Новости"

«Я уже подписывал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи. Для этого из резервного фонда правительства краевой администрации направлено 99 миллионов рублей. Но этого недостаточно, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, — поэтому мы выделяем дополнительные деньги — в край будет направлено еще более 550 миллионов рублей, чтобы люди могли приобрести вещи первой необходимости».

Кроме того, 440 миллионов рублей предусмотрено для Самарской области для снижения напряженности на рынке труда. Конкретно — «АвтоВАЗу» на сохранение квалифицированных кадров, уточнил глава правительства.

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