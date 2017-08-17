Медведев: Пострадавшим от паводка в Приморье выделят 550 млн рублей
Кабинет министров на заседании утвердил соответствующее решение.
Кабинет министров на заседании утвердил соответствующее решение.
«Я уже подписывал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи. Для этого из резервного фонда правительства краевой администрации направлено 99 миллионов рублей. Но этого недостаточно, подчеркнул
Кроме того, 440 миллионов рублей предусмотрено для Самарской области для снижения напряженности на рынке труда. Конкретно — «АвтоВАЗу» на сохранение квалифицированных кадров, уточнил глава правительства.