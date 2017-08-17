Медведев: Пострадавшим от паводка в Приморье выделят 550 млн рублей

«Я уже подписывал распоряжение о выделении единовременной материальной помощи. Для этого из резервного фонда правительства краевой администрации направлено 99 миллионов рублей. Но этого недостаточно, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, — поэтому мы выделяем дополнительные деньги — в край будет направлено еще более 550 миллионов рублей, чтобы люди могли приобрести вещи первой необходимости».