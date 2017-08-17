Жители почти 200 домов в Екатеринбурге отказались платить за капремонт в «общий котел»

Соответствующий документ размещен на сайте горадминистрации.

Согласно постановлению, собственники более 180 многоквартирников решили копить деньги на спецсчетах их домов, а не в «общем котле». Впрочем, несколько адресов, наоборот, включили в список домов, которые будут платить региональному оператору.

«Собственники помещений в многоквартирном доме своевременно не приняли и не реализовали решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта», — поясняется в документе.