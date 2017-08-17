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13:32 (мск), источник: ЕАН

Жители почти 200 домов в Екатеринбурге отказались платить за капремонт в «общий котел»

Мэрия Екатеринбурга опубликовала изменения в перечне домов, деньги на капремонт которых аккумулируют на счете регионального оператора.

Соответствующий документ размещен на сайте горадминистрации.

Согласно постановлению, собственники более 180 многоквартирников решили копить деньги на спецсчетах их домов, а не в «общем котле». Впрочем, несколько адресов, наоборот, включили в список домов, которые будут платить региональному оператору.

«Собственники помещений в многоквартирном доме своевременно не приняли и не реализовали решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта», — поясняется в документе.

А в одном случае собственники сами приняли решение копить на капремонт в «общем котле» — это дом № 185а на улице Луначарского.

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