Жители почти 200 домов в Екатеринбурге отказались платить за капремонт в «общий котел»
Мэрия Екатеринбурга опубликовала изменения в перечне домов, деньги на капремонт которых аккумулируют на счете регионального оператора.
Мэрия Екатеринбурга опубликовала изменения в перечне домов, деньги на капремонт которых аккумулируют на счете регионального оператора.
Соответствующий документ размещен на сайте горадминистрации.
Согласно постановлению, собственники более 180 многоквартирников решили копить деньги на спецсчетах их домов, а не в «общем котле». Впрочем, несколько адресов, наоборот, включили в список домов, которые будут платить региональному оператору.
«Собственники помещений в многоквартирном доме своевременно не приняли и не реализовали решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта», — поясняется в документе.
А в одном случае собственники сами приняли решение копить на капремонт в «общем котле» — это дом № 185а на улице Луначарского.