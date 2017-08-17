В Уфе на Маршала Жукова заканчивают укладку асфальта

В уфимском Сипайлово на улице Маршала Жукова рабочие заканчивают укладку асфальта. В пресс-службе городской администрации рассказали, что на месте работают 34 единицы техники.

— Сначала мы срезали верхний слой асфальта и устранили колейность. После мы подготовили поверхность — продули, подмели и покрыли битумной эмульсией. А минувшей ночью на дороге укладывали верхний слой асфальта. За ночь мы использовали 900 тонн твердого покрытия, — рассказали в администрации.