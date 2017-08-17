Общественники Татарстана оценили качество дорог в Казани

Источник: ИА Татар-информ

В ходе рейдов эксперты ОНФ обращали внимание на организацию пешеходных переходов вблизи школ, безопасность маршрутов следования школьных автобусов, корректность установленных дорожных знаков и разметки, состояние тех дорог, которые отмечены на интерактивной карте ОНФ.

«Наиболее частые нарушения — это отсутствие разметки, установка дорожных знаков вне зоны видимости водителя, как правило, за ветками деревьев, отсутствие обеспечения треугольника видимости при выезде автомобиля со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке или на резком повороте», — сказал член регионального штаба ОНФ, активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Андрей Медведев.

Каждый случай взят активистами ОНФ под контроль до полного устранения нарушений. Предписания сотрудниками ГИБДД уже переданы представителям администрации районов. По заверению последних, в ближайшее время нарушения будут устранены.

После вмешательства ОНФ был запущен ремонт дорожного полотна на улице Красной Позиции и Кызыл Армейской. В этом году активисты добились установки светофора на пересечении улиц Вишневского и Шмидта, благодаря которому время пересечения перекрестка пешеходами и водителями разграничено. Ранее на нерегулируемом перекрестке из-за плотного потока пешеходов ежедневно собиралась большая автомобильная пробка.