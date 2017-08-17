Общественники Татарстана оценили качество дорог в Казани
(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта завершили серию рейдов по оценке качества дорожного покрытия и безопасности дорожного движения в Казани. Вместе с представителями районных администраций и сотрудниками ГИБДД общественники проехали все семь районов города, выявили и зафиксировали нарушения и потенциально опасные участки. Несколько из тех, по которым были сделаны предписания, уже приведены в нормативное состояние, сообщает