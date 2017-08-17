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17:20 (мск), источник: ИА Татар-информ

Общественники Татарстана оценили качество дорог в Казани

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта завершили серию рейдов по оценке качества дорожного покрытия и безопасности дорожного движения в Казани. Вместе с представителями районных администраций и сотрудниками ГИБДД общественники проехали все семь районов города, выявили и зафиксировали нарушения и потенциально опасные участки. Несколько из тех, по которым были сделаны предписания, уже приведены в нормативное состояние, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В ходе рейдов эксперты ОНФ обращали внимание на организацию пешеходных переходов вблизи школ, безопасность маршрутов следования школьных автобусов, корректность установленных дорожных знаков и разметки, состояние тех дорог, которые отмечены на интерактивной карте ОНФ.

«Наиболее частые нарушения — это отсутствие разметки, установка дорожных знаков вне зоны видимости водителя, как правило, за ветками деревьев, отсутствие обеспечения треугольника видимости при выезде автомобиля со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке или на резком повороте», — сказал член регионального штаба ОНФ, активист проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Андрей Медведев.

Каждый случай взят активистами ОНФ под контроль до полного устранения нарушений. Предписания сотрудниками ГИБДД уже переданы представителям администрации районов. По заверению последних, в ближайшее время нарушения будут устранены.

После вмешательства ОНФ был запущен ремонт дорожного полотна на улице Красной Позиции и Кызыл Армейской. В этом году активисты добились установки светофора на пересечении улиц Вишневского и Шмидта, благодаря которому время пересечения перекрестка пешеходами и водителями разграничено. Ранее на нерегулируемом перекрестке из-за плотного потока пешеходов ежедневно собиралась большая автомобильная пробка.

Всего за время на интерактивной карте «убитых» дорог в Татарстане было отмечено 316 точек. На настоящий момент 17 дорог капитально отремонтированы, на 15 участках проведен ямочный ремонт. Несколько разбитых дорог вошли в перечень капитального и ямочного ремонта на 2017 и 2018 годы. Активисты Народного фронта продолжают следить за качеством ремонтных работ, а также добиваться включения наиболее проблемных участков в план ремонта.

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