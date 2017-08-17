Власти Севастополя планируют полностью газифицировать город до 2021 года
На газификацию 32 населенных пунктов выделят 2,4 млрд рублей.
На газификацию 32 населенных пунктов выделят 2,4 млрд рублей.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Полная газификация Севастополя должна завершиться к 2021 году, сообщил в четверг замгубернатора города Владимир Базаров.
«По состоянию на сегодня, у нас 32 населенных пункта не газифицировано. Департаментом городского хозяйства сделан
По его словам, в 2017 году будет окончена газификация трех севастопольских сел и 31 дома, в 2018 году планируется газифицировать еще три села и 67 домов, а основной объем работ по газификации придется на 2019 и 2020 годы. Всего в городе нужно газифицировать 274 дома. По словам Базарова, общий объем средств, который будет направлен на газификацию, составляет 2,4 млрд рублей.
«Уже в этом году мы объявляем конкурсы на разработку всей
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил не затягивать эту работу, а очередность работ по газификации определять по мере готовности