Власти Севастополя планируют полностью газифицировать город до 2021 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Полная газификация Севастополя должна завершиться к 2021 году, сообщил в четверг замгубернатора города Владимир Базаров.

«По состоянию на сегодня, у нас 32 населенных пункта не газифицировано. Департаментом городского хозяйства сделан план-график по газификации всех населенных пунктов и негазифицированных многоквартирных домов в период с 2017 по 2020 годы», — сказал Базаров на заседании правительства Севастополя.

По его словам, в 2017 году будет окончена газификация трех севастопольских сел и 31 дома, в 2018 году планируется газифицировать еще три села и 67 домов, а основной объем работ по газификации придется на 2019 и 2020 годы. Всего в городе нужно газифицировать 274 дома. По словам Базарова, общий объем средств, который будет направлен на газификацию, составляет 2,4 млрд рублей.

«Уже в этом году мы объявляем конкурсы на разработку всей проектно-сметной документации, одновременно занимаемся вопросами земли», — сказал Базаров.