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13:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые дешевые для российских туристов страны

Индия оказалась самой дешевой страной для отдыха россиян. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 17 августа.

Источник: Reuters

Эксперты компании пришли к подобному выводу, рассчитав стоимость так называемой отпускной корзины — набора востребованных у отдыхающих товаров и услуг. Туда входит обед на двоих в ресторане, покупка еды в магазинах и на рынках (хлеб, сыр, овощи и фрукты, вино и пиво), а также поездка на общественном транспорте в один конец и на такси.

В итоге они выяснили, что день отдыха в Индии обойдется двум туристам в среднем в 2063 рубля.

Следом идет Тунис с показателем в 2108 рублей. Замыкает тройку Молдавия (2148 рублей).

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Четвертое и пятое места достались Кубе и Грузии — 2249 и 2638 рублей соответственно. В топ-10 в порядке убывания также вошли Шри-Ланка, Азербайджан, Армения, Вьетнам и Сербия.

Специалисты также вычислили, что стоимость отпускной корзины в России составляет 4035 рублей. Это почти на 49 процентов выше расходов на отдых в Индии.

Самым затратным направлением для российских туристов стала Швейцария. За отдых там придется отдать примерно 12,7 тысячи рублей. Разница в стоимости с отпускной корзиной в РФ равняется почти 216 процентам.

В январе сообщалось, что наиболее бюджетным местом для российских путешественников в 2017 году была признана Абхазия. В тройку лидеров также попали Армения и Индия.

Рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон
Во время загрузки произошла ошибка.
16 августа© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Alexey Anoshenkov
Об этом и речь... Пока наши курорты не приобретут нормальный вид в виде разумных цен и нормального качества обслуживания клиентов, люди будут ездить по...
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