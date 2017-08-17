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13:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мэрия Екатеринбурга сбросила цену за «квадрат»

Жилья для льготников.

Мэрия Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость квадратного метра на III квартал 2017 года. Она составляет 56,9 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении сити-менеджера Александра Якоба от 15 августа, сообщает «Уралинформбюро».

Таким образом, усредненная цена «квадрата» упала на 1 853 рубля по сравнению со II кварталом года. Кроме того, она почти на 10 тысяч рублей ниже средней цены предложения на вторичном рынке Екатеринбурга — которая, по данным Уральской палаты недвижимости, составляет сегодня 66,3 тысячи рублей.

При этом цена предложения по районам отличается весьма значительно. Например, квартиры в Центр продавцы предлагают за 93,8 тысяч рублей за квадратный метр, а на отдаленных территориях вторичное жилье может стоить всего 47,9 тысяч рублей за «квадрат».

«Установление средней рыночной стоимости административным путем никак не влияет на ценовую политику рынка недвижимости, — пояснил “Уралинформбюро” аналитик УПН Михаил Хорьков. — Скорее наоборот, муниципалитет в установлении нормативных показателей должен ориентироваться на рынок».

Методика вычисления средней рыночной цены за квадратный метр была разработана в 2015 году областным Минстроем. Она вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.

Как пояснил «Уралинформбюро» депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько, этот показатель служит для того, чтобы впоследствии на него ориентироваться при строительстве либо приобретении муниципалитетом жилья для отдельных категорий граждан, например, детей-сирот.

Следует добавить, что этот показатель не имеет отношения к системе льготных цен за квадратный метр при строительстве жилья для бюджетников. Предоставление коммерческого жилья для работников бюджетной сферы по пониженной цене прописано в федеральном законе 161 ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» от 2008 года.

Согласно этому закону, строительным кооперативам, строящим жилье эконом-класса для льготных категорий граждан по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, земля под стройплощадку предоставляется бесплатно. В Екатеринбурге право на приобретение такого жилья имеют 13 категорий граждан, прежде всего работники бюджетной сферы, обитатели ветхого и аварийного жилья и многодетные семьи.

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