Мэрия Екатеринбурга сбросила цену за «квадрат»

Мэрия Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость квадратного метра на III квартал 2017 года. Она составляет 56,9 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении сити-менеджера Александра Якоба от 15 августа, сообщает «Уралинформбюро».

Таким образом, усредненная цена «квадрата» упала на 1 853 рубля по сравнению со II кварталом года. Кроме того, она почти на 10 тысяч рублей ниже средней цены предложения на вторичном рынке Екатеринбурга — которая, по данным Уральской палаты недвижимости, составляет сегодня 66,3 тысячи рублей.

При этом цена предложения по районам отличается весьма значительно. Например, квартиры в Центр продавцы предлагают за 93,8 тысяч рублей за квадратный метр, а на отдаленных территориях вторичное жилье может стоить всего 47,9 тысяч рублей за «квадрат».

«Установление средней рыночной стоимости административным путем никак не влияет на ценовую политику рынка недвижимости, — пояснил “Уралинформбюро” аналитик УПН Михаил Хорьков. — Скорее наоборот, муниципалитет в установлении нормативных показателей должен ориентироваться на рынок».

Методика вычисления средней рыночной цены за квадратный метр была разработана в 2015 году областным Минстроем. Она вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.

Как пояснил «Уралинформбюро» депутат Госдумы РФ, экс-министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сергей Бидонько, этот показатель служит для того, чтобы впоследствии на него ориентироваться при строительстве либо приобретении муниципалитетом жилья для отдельных категорий граждан, например, детей-сирот.

Следует добавить, что этот показатель не имеет отношения к системе льготных цен за квадратный метр при строительстве жилья для бюджетников. Предоставление коммерческого жилья для работников бюджетной сферы по пониженной цене прописано в федеральном законе 161 ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» от 2008 года.