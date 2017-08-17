73% пермяков высказались за «выпрямление» шоссе Космонавтов

17 августа на пленарном заседании Заксобрания Пермского края обсуждали поправки в перечень объектов дорожного строительства. Депутаты подняли вопрос «выпрямления» шоссе Космонавтов. В частности, министр транспорта края Николай Уханов заявил в докладе, что для проведения этих работ нужно выделить дополнительные 100 млн рублей.

По словам министра транспорта, 73% пермяков поддержали идею «выпрямления» шоссе Космонавтов.



Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил исправить недочеты, допущенные при реконструкции шоссе Космонавтов от центра города до аэропорта. Это предложение поддержали и бывший губернатор Пермского края, а ныне полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев во время своего визита в столицу Прикамья.