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14:02 (мск), источник: Новости Перми

73% пермяков высказались за «выпрямление» шоссе Космонавтов

Для проведения этих работ необходимо выделить 100 млн рублей. При этом реконструкция шоссе обошлась бюджету в два млрд рублей.

17 августа на пленарном заседании Заксобрания Пермского края обсуждали поправки в перечень объектов дорожного строительства. Депутаты подняли вопрос «выпрямления» шоссе Космонавтов. В частности, министр транспорта края Николай Уханов заявил в докладе, что для проведения этих работ нужно выделить дополнительные 100 млн рублей.

По словам министра транспорта, 73% пермяков поддержали идею «выпрямления» шоссе Космонавтов.

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил исправить недочеты, допущенные при реконструкции шоссе Космонавтов от центра города до аэропорта. Это предложение поддержали и бывший губернатор Пермского края, а ныне полпред президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев во время своего визита в столицу Прикамья.

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