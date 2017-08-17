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16:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Польский посол об электроэнергии будущей БелАЭС: Мы в таком импорте не заинтересованы

Польский посол Конрад Павлик заявил, что Варшава не намерена политизировать вопрос безопасности БелАЭС, но закупать вырабатываемую ею электроэнергию не планирует.

Источник: Ежедневник.by

Об этом Конрад Павлик в интервью «Еврорадио».

Посол высказался за спокойную проработку всех недоразумений, возникший в связи со строительством БелАЭС.

Напомним, что после высказываний главы польского МИДа о небезопасности технологий, используемых на БелАЭС, и нежелании Польши в связи с этим закупать электроэнергию с нее, польского посла в Минске вызвали на беседу в белорусский МИД.

Конрад Павлик отверг обвинения белорусской стороны в политизации вопроса и пояснил, что закупать белорусскую электроэнергию Польша не планирует по другим соображением: «Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды. У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь», — пояснил Павлик.

По его словам, Польша импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует.

«Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает», — полагает посол.

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