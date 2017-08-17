Оборудование для модернизации Омского НПЗ доставят из Волгодонска по воде
Общая протяженность маршрута составит более 9 тыс. км.
Общая протяженность маршрута составит более 9 тыс. км.
ОМСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Крупногабаритное оборудование длиной 52 м и весом 518 тонн, предназначенное для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО «Газпром нефть»), будет доставлено из Волгодонска в Омск по воде. Об этом сообщила ТАСС
«Вакуумная колона длиной 52 м, диаметром 11 м и массой 518 тонн войдет в состав комплекса первичной переработки нефти
На нефтезаводе уточнили, что для доставки оборудования разработана уникальная логистическая схема, включающая поэтапную транспортировку по Волге через Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожские озера, Неву и Финский залив. Морской этап доставки пройдет через Балтийское, Северное и Норвежское моря, частично по Северному морскому пути. Далее по Оби и Иртышу вакуумная колонна будет доставлена в Омск. Общая протяженность маршрута превысит 9 тыс. км.
Масштабная программа модернизации Омского НПЗ реализуется «Газпром нефтью» с 2008 года. Результатом первого этапа программы, который завершился в 2015 году, стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта «Евро-5». Второй этап направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлой продукции. Суммарные инвестиции корпорации в модернизацию ОНПЗ превысят до 2020 года 300 млрд рублей.
Новая установка первичной переработки нефти
Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России, предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% — до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% — до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% — до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% — до 430 тыс. тонн. Всего в 2016 году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.