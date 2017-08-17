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14:24 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми приступили к возведению нового бассейна

Бассейн на улице Сысольской 10/5 будет одноэтажным, общая площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Вести - Пермь

В Кировском районе Перми приступили к работам по возведению бассейна на улице Сысольской 10/5, как сообщили в городском управлении капитального строительства. Здание бассейна будет одноэтажным, с цокольным этажом, общая площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров.

В здании разместятся плавательная чаша 25 на 11 метров и спортивный зал. До завершения всех работ со дня заключения контракта у подрядчика будет ровно год. То есть работы должны быть полностью завершены в 2018 году.

 Уже сейчас строители приступили к ограждению площадки и заготовке строительных материалов. Это не единственный плавательный бассейн, который будет открыт в следующем году — еще один начали строить в микрорайоне Пролетарский. Так что в 2018 правобережная часть Перми получит сразу 2 новых спортивных сооружения.

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