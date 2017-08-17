Нижегородское правительство предоставило горадминистрации право снизить цену проезда на метро
Правительство Нижегородской области предоставило администрации Нижнего Новгорода право снизить цену проезда на метро.
Правительство Нижегородской области предоставило администрации Нижнего Новгорода право снизить цену проезда на метро.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 16 августа 2017 года. Согласно информации, 14 августа и.о. губернатора региона Евгений Люлин подписал соответствующее постановление. Документ вносит изменения в ранее подписанное постановление о повышении стоимость проезда на метро с 20 до 28 рублей. Отмечается, что этот тариф является предельным и может быть снижен органом местного самоуправления самостоятельно.
Напомним, повышение стоимости проезда на метро произошло 15 августа. Также в этот день до 28 рублей подорожал и проезд на муниципальном общественном транспорте. Кроме того, выросли цены на проездные билеты. Большинство частных перевозчиков тоже подняли цены за проезд.
Напомним также, что администрация Нижнего Новгорода с 15 августа также повысила стоимость проезда в