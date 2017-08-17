Нижегородское правительство предоставило горадминистрации право снизить цену проезда на метро

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации 16 августа 2017 года. Согласно информации, 14 августа и.о. губернатора региона Евгений Люлин подписал соответствующее постановление. Документ вносит изменения в ранее подписанное постановление о повышении стоимость проезда на метро с 20 до 28 рублей. Отмечается, что этот тариф является предельным и может быть снижен органом местного самоуправления самостоятельно.

Напомним, повышение стоимости проезда на метро произошло 15 августа. Также в этот день до 28 рублей подорожал и проезд на муниципальном общественном транспорте. Кроме того, выросли цены на проездные билеты. Большинство частных перевозчиков тоже подняли цены за проезд.