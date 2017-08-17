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14:37 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургский метрополитен пока останется без повременного тарифа

В администрации Екатеринбурга подводят промежуточные итоги действия повременного тарифа.

Представитель транспортного комитета мэрии Сергей Яскевич заявил, что результаты тестирования новых Екарт на предприятиях ТТУ являются удовлетворительными.

«Тестирование повременного тарифа продолжается. Сначала оно проходило на транспорте ТТУ, с 15 числа оно начато на МОАПе. Дальше мы предполагаем проведение тестирования и на коммерческом транспорте. После получения положительных результатов будет приниматься решение о внедрении системы для населения города. Но пока мы можем говорить только о промежуточных результатах», — рассказал Яскевич.

Чиновник также отметил, что екатеринбургский метрополитен пока не собираются подключать к тестированию. Причины такого решения он не объяснил. Впрочем, в мэрии полагают, что отсутствие повременного тарифа в городской подземке ничуть не лишает проект общего смысла.

«Многие граждане не пользуются метрополитеном, потому что он соединяет только южную и северную части города и центр. У нас еще много направлений, по которым пассажиры ездят без использования метрополитена. Для них этот тариф будет экономичен и удобен», — подытожил Яскевич.

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