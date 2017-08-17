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14:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии начали производить стальную строительную арматуру

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане открыто производство по изготовлению стальной арматуры.

Новое предприятие — ООО «Буздякский металлопрокатный завод» — заработало на базе производственных помещений бывшего управления райсельхозтехники, и в начале года уже выдало первую продукцию. Буквально за год здесь появилось совершенно новое производство. По словам директора предприятия Рузиля Давлетшина, село Буздяк для открытия этого производства было выбрано не случайно, так как привлекательно в инвестиционном плане. Здесь чувствуется поддержка администрации Буздякского района, есть свободная площадка, энергомощности.

«Завод работает на иранском оборудовании, — рассказал газете “Буздякские новости” Рузиль Давлетшин. — Первоначальные инвестиции в проект превысили 100 млн рублей. Но будет больше, так как в планах проведение реконструкции, строительство цехов. Для расширения производства приобретаем здание бывшего молокоприемного пункта. Сейчас для котельной используем печное топливо, в дальнейшем перейдем на природный газ».

Для производства стальной арматуры используются бывшие в употреблении трубы большого диаметра толщиной от 16 мм. Мощная гильотина по резке металла разделывает трубы в заготовку, которая попадает на линию горячего сортового проката. На заводе выпускается арматура диаметром от 10 до 16 мм длиной от 8 до 11 метров. За смену выпускается пять тонн арматуры, которая пользуется спросом в строительстве.

В республику арматура в основном завозится из Челябинской области. Такого уникального производства, как в Буздяке, нигде в республике нет.

На производственных участках предприятия занято более 20 человек, среди которых немало жителей района. Им выплачивается стабильная заработная плата. За первое полугодие произведено продукции на 2309 тысяч рублей, районный бюджет пополнился налогами и сборами в сумме 365 тысяч рублей, сообщили в редакции «Буздякских новостей».

«После реконструкции завода начнем выпускать стандартную длину арматуры в 11,7 метра, которая соответствует ГОСТу. Именно она подходит для строительства высотных домов. Тогда перейдем на двухсменный режим работы для выпуска в сутки до 15 тонн строительной арматуры. Потребуются рабочие, арматурщики», — заявил директор завода.

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