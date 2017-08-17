Оборот розницы в Воронежской области вырос на 0,6%
Жители региона потратили 246,5 млрд рублей за
Жители региона потратили 246,5 млрд рублей за
Оборот розничной торговли в Воронежской области составил 246,5 млрд рублей за
Наибольший удельный вес в розничной торговле пришелся на легковые автомобили, мужскую и женскую одежду, бензин и дизельное топливо, строительные материалы и лекарства.
На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, пришлось 108,6 млрд рублей. Их доля составила 44,1%. от общей суммы. Чаще всего жители Воронежской области покупали мясо и молочные продукты, кондитерские изделия, хлеб, свежие фрукты и рыбу.
Оборот розничной торговли на 92,8% сформировали организации и предприниматели, которые работают в стационарной торговой сети (вне рынка). Доля розничных рынков и ярмарок составила 7,2% (в