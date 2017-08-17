Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Оборот розницы в Воронежской области вырос на 0,6%

Жители региона потратили 246,5 млрд рублей за январь-июнь 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Оборот розничной торговли в Воронежской области составил 246,5 млрд рублей за январь-июнь 2017 года. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба Воронежстата.

Жители региона потратили 137,9 млрд рублей на непродовольственные товары, что составляет 55,9% от общей суммы.

Наибольший удельный вес в розничной торговле пришелся на легковые автомобили, мужскую и женскую одежду, бензин и дизельное топливо, строительные материалы и лекарства.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, пришлось 108,6 млрд рублей. Их доля составила 44,1%. от общей суммы. Чаще всего жители Воронежской области покупали мясо и молочные продукты, кондитерские изделия, хлеб, свежие фрукты и рыбу.

Оборот розничной торговли на 92,8% сформировали организации и предприниматели, которые работают в стационарной торговой сети (вне рынка). Доля розничных рынков и ярмарок составила 7,2% (в январе-июне 2016 года — 7,9%).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мать погибшего в ДТП воронежца: «Дело затягивают в пользу начальника районной ГИБДД»
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь