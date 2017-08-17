Оборот розницы в Воронежской области вырос на 0,6%

Источник: РИА "Воронеж"

Оборот розничной торговли в Воронежской области составил 246,5 млрд рублей за январь-июнь 2017 года. Это на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба Воронежстата.

Жители региона потратили 137,9 млрд рублей на непродовольственные товары, что составляет 55,9% от общей суммы.

Наибольший удельный вес в розничной торговле пришелся на легковые автомобили, мужскую и женскую одежду, бензин и дизельное топливо, строительные материалы и лекарства.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, пришлось 108,6 млрд рублей. Их доля составила 44,1%. от общей суммы. Чаще всего жители Воронежской области покупали мясо и молочные продукты, кондитерские изделия, хлеб, свежие фрукты и рыбу.