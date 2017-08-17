Северную дамбу снова закроют

Источник: Вести - Пермь

В Перми вновь будет полностью закрыт проезд всех видов транспорта по Северной дамбе — правда, только на 2 дня.

19 и 20 августа автомобилистам придется объезжать дамбу по уже известному маршруту. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта города Перми, дамбу закрывают для переустройства стрелочного перевода на трамвайных путях.

Подобное ограничение движения, возможно, будет и в следующие выходные. Завершить монтаж контактной сети трамвайных путей и уложить верхний слой асфальта на Северной дамбе планируется к 1 сентября.