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15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский открыл главную сельскохозяйственную выставку области

Губернатор Борис Дубровский принял участие в торжественном открытии XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО».

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что в последние годы сельское хозяйство вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. «Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», — подчеркнул он.

В настоящий момент регион занимает в России второе место по производству мяса птицы, третье — по производству мяса всех видов и куриных яиц, шестое — по производству свинины.

На агровыставке представлен технический арсенал сельхозпроизводства.

«Именно техническое перевооружение способно изменить сельское хозяйство. С прошлого года восстановлены областные субсидии на приобретение техники. Ежегодно господдержка сельскохозяйственного производства, социальных программ села увеличивается», — добавил он.

Губернатор осмотрел экспозиции аграрных районов Южного Урала и познакомился с новинками сельскохозяйственной техники.

Добавим, что участников и гостей выставки «АГРО-2017» в течение трех дней ожидают выставка сельхозпродукции, техники, а также обширная деловая и культурная программа.

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