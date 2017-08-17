Борис Дубровский открыл главную сельскохозяйственную выставку области
Губернатор Борис Дубровский принял участие в торжественном открытии XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО».
Губернатор Борис Дубровский принял участие в торжественном открытии XXIV областной агропромышленной выставки «АГРО».
Об этом Накануне.RU сообщили в
Борис Дубровский отметил, что в последние годы сельское хозяйство вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. «Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», — подчеркнул он.
В настоящий момент регион занимает в России второе место по производству мяса птицы, третье — по производству мяса всех видов и куриных яиц, шестое — по производству свинины.
На агровыставке представлен технический арсенал сельхозпроизводства.
«Именно техническое перевооружение способно изменить сельское хозяйство. С прошлого года восстановлены областные субсидии на приобретение техники. Ежегодно господдержка сельскохозяйственного производства, социальных программ села увеличивается», — добавил он.
Губернатор осмотрел экспозиции аграрных районов Южного Урала и познакомился с новинками сельскохозяйственной техники.
Добавим, что участников и гостей выставки «АГРО-2017» в течение трех дней ожидают выставка сельхозпродукции, техники, а также обширная деловая и культурная программа.