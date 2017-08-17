Борис Дубровский открыл главную сельскохозяйственную выставку области

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский отметил, что в последние годы сельское хозяйство вышло на высокие показатели и значительно увеличило свой вклад в экономику региона. «Развитие агропромышленного комплекса стало одним из ключевых приоритетов областного правительства, и этот подход дает существенную отдачу», — подчеркнул он.

В настоящий момент регион занимает в России второе место по производству мяса птицы, третье — по производству мяса всех видов и куриных яиц, шестое — по производству свинины.

На агровыставке представлен технический арсенал сельхозпроизводства.

«Именно техническое перевооружение способно изменить сельское хозяйство. С прошлого года восстановлены областные субсидии на приобретение техники. Ежегодно господдержка сельскохозяйственного производства, социальных программ села увеличивается», — добавил он.

Губернатор осмотрел экспозиции аграрных районов Южного Урала и познакомился с новинками сельскохозяйственной техники.