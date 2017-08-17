Власти Калининграда решили снести сараи на ул. Озерной

Источник: Новый Калининград

Ярошук напомнил, что в прошлом году был приведен в порядок двор первой 16-этажки по ул. Озерной, 4. В этом году в новую программу по благоустройству попал второй многоэтажный дом.

«Со старшим дома подкорректировали проект — раньше мы упустили площадку, где стоят мусорные контейнеры. Забетонируем и огородим её. Кроме того, тут стоят сараи, в которых раньше хранился уголь. Будем сносить и выселять собственников, чтобы получилась достойная хорошая улица», — сказал он.

По словам мэра города, также около дома планируется снести деревья, поскольку во время урагана одна из веток ранила местного жителя. Кроме того, около дома по ул. Озерной, 2, появится новая детская площадка со специальным покрытием.

«Все свои обязательства в этом году закроем. Детская площадка будет, где жители ее определили, сообщил мэр. — Мы по всем дворам проводим собрания, и жители сами выбирают, что им нужно. Где-то соглашаются на спортивные, детские площадки, где-то вообще не соглашаются».