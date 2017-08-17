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17:27 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда решили снести сараи на ул. Озерной

Администрация Калининграда решила снести старые кирпичные сараи в районе ул. Беломорской и Озерной, а также привести в порядок территорию около дома по ул. Озерной, 8. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил в четверг мэр областного центра Александр Ярошук в ходе выезда во двор по ул. Озерной, 2, где идут работы по благоустройству территории.

Источник: Новый Калининград

Ярошук напомнил, что в прошлом году был приведен в порядок двор первой 16-этажки по ул. Озерной, 4. В этом году в новую программу по благоустройству попал второй многоэтажный дом.

«Со старшим дома подкорректировали проект — раньше мы упустили площадку, где стоят мусорные контейнеры. Забетонируем и огородим её. Кроме того, тут стоят сараи, в которых раньше хранился уголь. Будем сносить и выселять собственников, чтобы получилась достойная хорошая улица», — сказал он.

По словам мэра города, также около дома планируется снести деревья, поскольку во время урагана одна из веток ранила местного жителя. Кроме того, около дома по ул. Озерной, 2, появится новая детская площадка со специальным покрытием.

«Все свои обязательства в этом году закроем. Детская площадка будет, где жители ее определили, сообщил мэр. — Мы по всем дворам проводим собрания, и жители сами выбирают, что им нужно. Где-то соглашаются на спортивные, детские площадки, где-то вообще не соглашаются».

Ярошук также рассказал, что в последнее время пошел вал жалоб от жителей дворов, где проводится благоустройство — жильцы просят установить дополнительные элементы площадок. «Я хочу обратиться к жителям города. Вы — хозяева своего дома и своих дворов, приходите на собрания и голосуйте за то, что должно быть в дворах. Сейчас пошел вал жалоб, просят сделать еще что-то. А сами на собрания не ходили. Не будьте равнодушными, участвуйте в собраниях — ведь в ближайшие 10−15 лет у вас уже никто ничего нового делать не будет, решения надо принимать сейчас», — заключил городской глава.

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