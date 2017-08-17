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15:15 (мск), источник: Новости Перми

Безработица в Пермском крае будет удержана на низком уровне

Заместитель председателя правительства края — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов заявил, что экономическая обстановка в регионе, определяющая картину на рынке труда, свидетельствует о преодолении кризисных явлений.

К концу 2017 года уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае достигнет целевого — 1,3%. Об этом сообщил Алексей Чибисов в ходе августовского пленарного заседания регионального парламента.

 — Растет индекс промышленного производства — за сентябрь-июль по отношению к аналогичному периоду прошлого года он составил 102.9%, возрастает и грузооборот. Среди работодателей отмечено увеличение спроса на рабочую силу. Самое главное — начался реальный рост зарплаты, — обозначил оптимистичные тенденции вице-премьер.

По сравнению с прошлым годом, на 12% уменьшилось число предприятий, произведших сокращения либо подавших уведомления об увольнениях.

По данным на 5 августа 2017 года, с предприятий края сокращено немногим менее 9 тысяч человек (с начала года). Совместными усилиями органов занятости и кадровых служб сразу работу из них нашло около половины.

Официально стоящих на учете безработных в регионе — 17 тысяч 164 человека. Уровень регистрируемой безработицы в Прикамье сейчас составляет 1,31% от экономически активного населения, и у правительства нет сомнений, что целевой показатель к концу года будет достигнут.

В целом за прошедшие месяцы года с помощью службы занятости нашли работу 34 тысячи граждан. Эффективность службы трудоустройства измеряется 61,2%. За первые семь месяцев года в регионе было открыто 85900 вакансий, что выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Спросом как жителей, так и предпринимателей пользуется программа дополнительного профессионального обучения. Благодаря ей переподготовку на иную специальность прошли в текущем году около 3600 безработных. Ею же воспользовались более 100 пенсионеров и более 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

— Наша задача — обеспечить трудоустройством не менее 95 процентов прошедших обучение, довести долю обучаемых безработных под конкретные рабочие места до 50 процентов, а также усилить взаимодействие с органами сделать доступными госуслуги в этой области гражданам, проживающим в сельской местности, труднодоступных и депрессивных территориях, — доложил Чибисов.

В рамках краевой государственной программы содействия занятости населения заложено более 1 миллиард 119 миллионов рублей. Из них непосредственно на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда предназначено 123 миллиона рублей, на социальную поддержку безработных — 996 миллионов.

Депутат Елена Зырянова («Единая Россия») посетовала, что из данных в среднем по региону невозможностью оставить представление об обстановке с занятостью в отдельно взятых муниципалитетах. Чибисов на это напомнил, что в аспекте создания рабочих мест большая роль отводится органам местного самоуправления. На примере территорий Коми-Пермяцкого округа, в Кудымкарском и Юсьвинском районах поощряют малое и среднее предпринимательство, в них и безработица зримо снижается, в то время как в Гайнском районе и самом Кудымкаре более пассивны.

Депутаты приняли услышанную информацию к сведению.

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