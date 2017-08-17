Безработица в Пермском крае будет удержана на низком уровне

Спросом как жителей, так и предпринимателей пользуется программа дополнительного профессионального обучения. Благодаря ей переподготовку на иную специальность прошли в текущем году около 3600 безработных. Ею же воспользовались более 100 пенсионеров и более 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.



— Наша задача — обеспечить трудоустройством не менее 95 процентов прошедших обучение, довести долю обучаемых безработных под конкретные рабочие места до 50 процентов, а также усилить взаимодействие с органами сделать доступными госуслуги в этой области гражданам, проживающим в сельской местности, труднодоступных и депрессивных территориях, — доложил Чибисов.



В рамках краевой государственной программы содействия занятости населения заложено более 1 миллиард 119 миллионов рублей. Из них непосредственно на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда предназначено 123 миллиона рублей, на социальную поддержку безработных — 996 миллионов.



Депутат Елена Зырянова («Единая Россия») посетовала, что из данных в среднем по региону невозможностью оставить представление об обстановке с занятостью в отдельно взятых муниципалитетах. Чибисов на это напомнил, что в аспекте создания рабочих мест большая роль отводится органам местного самоуправления. На примере территорий Коми-Пермяцкого округа, в Кудымкарском и Юсьвинском районах поощряют малое и среднее предпринимательство, в них и безработица зримо снижается, в то время как в Гайнском районе и самом Кудымкаре более пассивны.



Депутаты приняли услышанную информацию к сведению.