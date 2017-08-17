В Волгограде приступили к реконструкции Родины-матери на Мамаевом кургане

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», на следующей неделе рабочие приступят к первому этапу реконструкции, который обойдется в 60,5 миллиона рублей и завершится к 30 октября. Второй этап реконструкции стартует после ЧМ-2018 по футболу. Как только пройдет мундиаль, вокруг Родины-матери возведут строительные леса.