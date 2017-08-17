В Волгограде приступили к реконструкции Родины-матери на Мамаевом кургане
Работы по реконструкции скульптуры «Родина-мать зовет!» стартовали в Волгограде, в настоящее время ведутся подготовительные мероприятия.
Работы по реконструкции скульптуры «Родина-мать зовет!» стартовали в Волгограде, в настоящее время ведутся подготовительные мероприятия.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», на следующей неделе рабочие приступят к первому этапу реконструкции, который обойдется в 60,5 миллиона рублей и завершится к 30 октября. Второй этап реконструкции стартует после ЧМ-2018 по футболу. Как только пройдет мундиаль, вокруг
В качестве подрядчика выступает компания «Главзарубежстрой», которая ранее занималась реконструкцией Кремлевского дворца съездов и Третьяковской галереи. Ее представители уже получили ключи от монумента. Рабочим предстоит отремонтировать и заменить канаты силового каркаса скульптуры и не только, а также устранить повреждения бетона на поверхности монумента.