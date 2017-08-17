Белорусские таможенники не пустили в Россию 15 тонн санкционных шампиньонов

При проведении специальных мероприятий в Чериковском районе приостановлено движение следовавшего в Россию транспортного средства. В грузовом отсеке автомобиля находилось 15 тонн грибов. Таможенниками установлено, что товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам.
Грибы общей оценочной стоимостью свыше 85 тыс. белорусских рублей изъяты. Начат административный процесс.
Всего, как сообщили в ГТК, за первое полугодие 2017 г. белорусскими таможенниками пресечено 425 административных правонарушений, объектами которых являлись более 8,6 тыс. тон товаров «санкционной» группы.