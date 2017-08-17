Во что инвестируют германские бизнесмены в Казахстане

Источник: Kazinform

«Германия является индустриально развитой, высокотехнологической, инновационной и ориентированной на экспорт страной. Данное обстоятельство создаёт хорошие предпосылки для нашего активного взаимодействия в сфере промышленного производства и трансферта технологий. Сейчас более 90% немецких инвестиций идут в несырьевой сектор экономики Казахстана, то есть в реальный сектор — перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство строительных материалов, машиностроение, агропромышленный комплекс и сельское хозяйство. Это, как вы видите, отвечает задачам госпрограммы по индустриализации Казахстана и новой экономической политики “Нурлы жол”», — рассказал посол сегодня на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел РК.

Вместе с тем, по его словам, Казахстан является четвертным по величине поставщиком сырой нефти в Германию и играет тем самым ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности ФРГ и Европы. Германия в свою очередь является стратегическим партнером Казахстана в сфере энергоэффективности и энергосбережения, а также развития системы дуального профтехобразования в нашей стране.

По немецким статданным, объем взаимного товарооборота между РК и ФРГ в 2016 году составил 4 млрд евро, а текущем году только за 5 месяцев товарооборот двух стран увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36% и составил 2,1 млрд евро.

«Мы ожидаем, что по итогам этого года рост товарооборота между нашими странами составит порядка 45% и, мы сможем вернуться к рекордному показателю внешней торговли 2013 года, когда он превысил 6,5 млрд евро», — заявил посол.

Он также рассказал, что Казахстан остается ключевым торговым партнером Германии в центральноазиатском регионе. В 2016 году порядка 85% объема товарооборота Германии со всеми пятью странами Центральной Азии приходилось только на Казахстан.

Структура взаимного товарооборота на протяжении ряда лет остается традиционной. В казахстанском экспорте более 91% составляет минеральные ресурсы, а на остальную часть приходятся черные металлы (2,4%), неорганические химикаты (2,2%), цветные металлы (1,7%), рыба (0,7%), масличные и растительные культуры (0,6%) и другое.

«В целом, несмотря на снижение цен на основные сырьевые ресурсы, товарооборот между РК и ФРГ показывает свою устойчивость. ФРГ остается главным партнером Казахстана в процессе индустриализации страны, сырьевого и технологического партнерства и развития дуального образования в стране», — подчеркнул посол.

Дипломат заметил, что Германия является федеративным государством, где земли обладают исключительным правом в вопросах экономики. Поэтому, сказал он, придается важное практическое значение прямому взаимодействию с федеральными землями.

«Именно там сконцентрирован скрытый потенциал сотрудничества, именно там имеются так называемые «скрытые чемпионы экономики», — считает Нусупов.