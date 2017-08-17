Жители Ростовской области стали чаще покупать жилье в ипотеку
В Ростовской области с начала года выдано более 9,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,1 млрд рублей, об этом сообщает
В Ростовской области с начала года выдано более 9,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,1 млрд рублей, об этом сообщает
Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 14%.
В прошлом году средняя ставка по ипотечному кредиту составляла 12,5%, в этом году ипотеку жители региона брали в среднем под 11,5% годовых.