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17:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Жители Ростовской области стали чаще покупать жилье в ипотеку

В Ростовской области с начала года выдано более 9,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 16,1 млрд рублей, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это больше показателей аналогичного периода прошлого года на 14%.

В прошлом году средняя ставка по ипотечному кредиту составляла 12,5%, в этом году ипотеку жители региона брали в среднем под 11,5% годовых.

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