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15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе на реконструкцию парка «Каменный цветок» потратят 4,5 миллиона

За эти деньги планируется провести озеленение, выложить пешеходные дорожки и установить детскую площадку.

В Севастополе решили привести в порядок парк «Каменный цветок», который находится в районе торгового центра «Муссон» на ул. Руднева. Потратят на это 4,5 миллиона рублей.

— Деньги на благоустройство зеленой зоны выделены в рамках проекта «Парки малых городов», — сообщает пресс-служба правительства Севастополя. — Перед разработкой дизайна проекта был проведен опрос жителей района, по результатам которого составлены рекомендации по благоустройству объекта. Позже концепцию парка обсудили за круглым столом представители правительства города, Гагаринского муниципального округа, архитекторы и общественные организации.

Восстановление парка предполагает озеленение, реконструкцию пешеходных дорожек и установку детской игровой площадки. Парк планируют благоустроить до конца года.

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