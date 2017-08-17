В Севастополе на реконструкцию парка «Каменный цветок» потратят 4,5 миллиона
За эти деньги планируется провести озеленение, выложить пешеходные дорожки и установить детскую площадку.
За эти деньги планируется провести озеленение, выложить пешеходные дорожки и установить детскую площадку.
В Севастополе решили привести в порядок парк «Каменный цветок», который находится в районе торгового центра «Муссон» на ул. Руднева. Потратят на это 4,5 миллиона рублей.
— Деньги на благоустройство зеленой зоны выделены в рамках проекта «Парки малых городов», — сообщает
Восстановление парка предполагает озеленение, реконструкцию пешеходных дорожек и установку детской игровой площадки. Парк планируют благоустроить до конца года.