В Севастополе на реконструкцию парка «Каменный цветок» потратят 4,5 миллиона

В Севастополе решили привести в порядок парк «Каменный цветок», который находится в районе торгового центра «Муссон» на ул. Руднева. Потратят на это 4,5 миллиона рублей.

— Деньги на благоустройство зеленой зоны выделены в рамках проекта «Парки малых городов», — сообщает пресс-служба правительства Севастополя. — Перед разработкой дизайна проекта был проведен опрос жителей района, по результатам которого составлены рекомендации по благоустройству объекта. Позже концепцию парка обсудили за круглым столом представители правительства города, Гагаринского муниципального округа, архитекторы и общественные организации.