Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14День Воздушно-десантных войск—2017
16:50 (мск), источник: РИА Новости

Индия будет строить свои боевые корабли в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Индия в течение ближайших нескольких лет планирует начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, заявил в четверг посол Индии в РФ Панкадж Саран.

Источник: РИА Новости

«В ближайшее несколько лет мы начнем строительство нескольких фрегатов в Калининграде для Индии, еще калининградцы помогут построить нам корабль на территории нашей страны. Это должно привести к значительному увеличению индийских инвестиций в регион», — сказал посол на встрече с врио губернатора области Антоном Алихановым.

При этом дипломат не назвал число кораблей, которые планирует построить индийская сторона, а также точные сроки реализации проекта.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand («Лук»). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg («Сабля») и Tarkash («Колчан»). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999—2004 годах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Путин предоставил гражданство РФ чемпиону мира по велоспорту
Названы самые дешевые для российских туристов страны
«Первый канал» назвал возможную замену Андрею Малахову
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Как продать жилье, купленное в браке?
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
Вера Брежнева: «Папа научил меня менять розетки, вешать люстры и паять» В новом интервью певица рассказала «Леди Mail.Ru», как относится к слухам о своей личной жизни, часто ли мечтает побыть в одиночестве и каким было ее детство
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь