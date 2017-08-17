Индия будет строить свои боевые корабли в Калининграде

Источник: РИА Новости

«В ближайшее несколько лет мы начнем строительство нескольких фрегатов в Калининграде для Индии, еще калининградцы помогут построить нам корабль на территории нашей страны. Это должно привести к значительному увеличению индийских инвестиций в регион», — сказал посол на встрече с врио губернатора области Антоном Алихановым.

При этом дипломат не назвал число кораблей, которые планирует построить индийская сторона, а также точные сроки реализации проекта.