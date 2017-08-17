На Урале таможня подарила детям конфискованные игрушки

Партию незаконно ввезенных в Россию игрушек с разрешения правообладателя передали двум государственным социальным учреждениям города и области. Образцы товара проверили на соответствие санитарным нормам в центре гигиены и эпидемиологии.

— Игрушки имеют сертификат качества и абсолютно безопасны. У них всего один изъян — бренд поддельный, — поясняет официальный представитель таможни Екатерина Демянчук.

В учреждениях отметили, что этот дар очень ценен. Сейчас, в преддверии Дня знаний, формируются подарочные наборы для адресной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Среди них дети, лишенные опеки родителей, и ребятишки из малообеспеченных семей.

Такие акции стали для таможни традицией. Примерно раз в год они передают в органы соцзащиты и детские учреждения города и области партии конфискованного товара: одежду, обувь, различные игрушки. Хотели бы чаще, да только в основном судьба изъятых товаров незавидна. Даже если это качественная подделка, велика вероятность того, что она, согласно действующему законодательству, будет уничтожена или передана обладателю авторских и смежных прав.

— Решение об изъятии и уничтожении контрафактного товара и применении административного наказания выносится в судебном порядке, — рассказала «РГ» Екатерина Демянчук. — Если мы видим, что товары или игрушки можно передать детям, то обращаемся к правообладателю. Если он дает разрешение, то мы направляем конфискат в территориальное управление Росимущества. Именно оно занимается уничтожением товара или передачей его детям.

Чаще всего подделывают известные мировые марки или товары, связанные с популярными или новыми игровыми и анимационными фильмами. У западных правообладателей крайне жесткая политика: в суде они практически всегда настаивают на уничтожении подделок. А вот российские компании с готовностью идут навстречу и соглашаются передать конфискованные игрушки или одежду детям.