В Уфе продолжают сносить опасные рекламные щиты

— К нам часто обращаются жители города с просьбой демонтировать ту или иную конструкцию. На этот раз мы работали на одних самых загруженных магистралях столицы — улицах Пугачева и Бородинской. За день сотрудники Отдела коммунального хозяйства и благоустройства Кировского района демонтировали 17 рекламных щитов, которые так или иначе не соответствовали нормам безопасности, — поведали в администрации города.