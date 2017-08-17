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15:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжают сносить опасные рекламные щиты

За день власти демонтировали 17 незаконных конструкций.

В Кировском районе Уфы городские власти за сегодняшний день снесли уже 17 рекламных щитов, которые не отвечают требованиям безопасности.

— К нам часто обращаются жители города с просьбой демонтировать ту или иную конструкцию. На этот раз мы работали на одних самых загруженных магистралях столицы — улицах Пугачева и Бородинской. За день сотрудники Отдела коммунального хозяйства и благоустройства Кировского района демонтировали 17 рекламных щитов, которые так или иначе не соответствовали нормам безопасности, — поведали в администрации города.

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